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Гладков: при обстреле ВСУ Белгородского района ранены 2 женщины и школьник

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородского района ранены 2 женщины и школьник

Две женщины и 14-летний подросток получили ранения в результате удара украинских военных по поселку Разумное в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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