Гладков: при обстреле ВСУ Белгородского района ранены 2 женщины и школьник

Две женщины и 14-летний подросток получили ранения в результате удара украинских военных по поселку Разумное в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии