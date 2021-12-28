Устройства на iOS получили приложение, позволяющее играться с настройками курков и вибрации DualSense

DualSense — новое слово в геймпадах и одно из самых важных нововведений Sony с PS5. Геймпад обладает адаптивными триггерами, благодаря которым можно почувствовать натяжение тетивы или сопротивление курков оружия, а также потрясающей вибрацией.
DualSense — новое слово в геймпадах и одно из самых важных нововведений Sony с PS5. Геймпад обладает адаптивными триггерами, благодаря которым можно почувствовать натяжение тетивы или сопротивление курков оружия, а также потрясающей вибрацией.
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