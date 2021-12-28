smi.today

1 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Молодец! Бесстрашный! В сша за такое люди под машину попадают:( « демократия» у них такая:(«Славянские народ...
  • Sergiy Che
    Максаковский трахухоль растрынделся - фантазёрчик за 30 иудиных серебрянников (в РФ то боле не подплачивают на пропит...Максим Яли объясн...
  • Нина Комарова
    Не разрешили, а заставляют.В Минздраве больн...

Устройства на iOS получили приложение, позволяющее играться с настройками курков и вибрации DualSense

Устройства на iOS получили приложение, позволяющее играться с настройками курков и вибрации DualSense

DualSense — новое слово в геймпадах и одно из самых важных нововведений Sony с PS5. Геймпад обладает адаптивными триггерами, благодаря которым можно почувствовать натяжение тетивы или сопротивление курков оружия, а также потрясающей вибрацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх