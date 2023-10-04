Food Stamps Will Be Harder To Get From October Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, This month, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits will get a boost, but eligibility requirements have changed.
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