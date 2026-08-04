Польские истребители повторно подняты из-за пролёта российского Ил-20 над Балтикой

Повторный подъём истребителей Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские истребители были повторно подняты в воздух из-за пролёта российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.
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