Ограничение привяжут к характеру труда, а не к названию должности С 1 марта 2027 года в России начнет действовать обновленный перечень работ, запрещенных для лиц младше 18 лет, пишет РИА Новости.
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