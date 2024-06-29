Врач назвала лучший напиток в жару

Многие люди страдают от сильной жары в различных местах. Важно употреблять достаточное количество воды для поддержания здоровья в летнюю жару, но следует ли при этом отказываться от других напитков, таких как спортивные напитки, газировка, кофе и пиво? Доктор Лиана Вэнь, эксперт по оздоровлению CNN, рассматривает вопрос выбора напитков в жаркую погоду.