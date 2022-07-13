Пиастри может заменить Риккардо в «Макларене» в 2023 году (Sky Sports)

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри в следующем сезоне может продолжить карьеру в «Макларене». По информации корреспондента Sky Sports Теда Кравица, бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер, который ныне работает менеджером Пиастри, хочет устроить соотечественника в «Макларен» – где Пиастри заменит еще одного австралийца Даниэля Риккардо.
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