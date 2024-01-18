Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ потеряли более 200 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 200 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об отражении бойцами ВС РФ при поддержке артиллерии трех атак штурмовых групп ВСУ в районе Торского участка и населенного пункта Червоная Диброво на Краснолиманском направлении.

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