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Axios: Маск и министр финансов Бессент устроили перепалку в Белом доме

Axios: Маск и министр финансов Бессент устроили перепалку в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме во время спора о налоговой службе страны, сообщает Axios со ссылкой на источники и очевидцев.

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