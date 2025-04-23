Axios: Маск и министр финансов Бессент устроили перепалку в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме во время спора о налоговой службе страны, сообщает Axios со ссылкой на источники и очевидцев.
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