Участник СВО рассказал о жизни с протезами

Участник спецоперации РФ, младший лейтенант Михаил Марфин рассказал РЕН ТВ о жизни с протезами. Михаил проходит реабилитацию в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов, который 3 декабря посетил российский президент Владимир Путин.
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