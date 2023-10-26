Том Харди высоко оценил образ Венома и его озвучку в Marvel's Spider-Man 2 Известный г...

Том Харди высоко оценил образ Венома и его озвучку в Marvel's Spider-Man 2Известный голливудский актер Том Харди, известный по серии фильмов “Веном”, не остался в стороне от самой громкой игровой премьеры этого года – Marvel’s Spider-Man 2.
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