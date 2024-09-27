Американская разведка предостерегла власти США от разрешения Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами.
NYT: разведка США предостерегла от разрешения Киеву бить вглубь России
Комментарии
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Сергей Кочегаров
И кого это предостережение остановит? Погрозили пальчиком из-за угла, но данные разведки опять-таки передали. А фашист он и есть фашист и, пока его не повесят, он не только на пианино хреном играть сможет, но и на нервах без рук.
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12 час.
Игорь Василевский
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли массированный удар по трем американским эсминцам с использованием 23 крылатых и баллистических ракет. С прямыми попаданиями.. Так, возможно, напоминание... А чё? Могут же хуситы, когда хотят, сверхзвук на коленке из дерева и ослиного навоза заваять? Могут! Вот и заваяли... Дай им, хуситам, таких возможностей побольше!
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7 час.
Семен Демин
Зеленский явно хочет втянуть НАТО, США в прямой конфликт с Россией. Неужели америкосы на это пойдут?! Ведь, всем тогда будет капец!
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5 час.
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