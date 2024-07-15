Новое секретное суперкупе BMW впервые показали без камуфляжа

На днях в объективы фотошпионов из Германии попал странный автомобиль с шильдиками BMW. Машина проходила секретные тесты в плотном камуфляже вдали от городских улиц и, судя по очертаниям, кузова, представляла собой купе, о разработке которого до сих пор никто не знал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)