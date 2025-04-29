Поздравляем Пархамович Ольгу Анатольевну.

лауреата городского фестиваля ´Эхо войны и память сердца´Коллектив детского сада № 74 г. Бобруйска поздравляет Пархамович Ольгу Анатольевну, учителя-дефектолога, получившую диплом лауреата городского фестиваля ´Эхо войны и память сердца´, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне .
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