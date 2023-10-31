Простой салат из двух ингредиентов произвел фурор во время семейного застолья

Когда подруга рассказывает о новом потрясающем салате, мой первый негласный вопрос: «С майонезом или без?» Как-то так повелось, что даже самые несовместимые продукты мы щедро заправляем майонезом и подаем как закуску, от которой все без ума.
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