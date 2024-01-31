Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Фонд учредили в конце 2013 года Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому столичное правительство выделит грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований.
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