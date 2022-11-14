Юлия Шойгу рассказала о психологических последствиях пандемии

Психологические последствия пандемии частично удалось преодолеть, но нужно продолжать работу по помощи людям, переболевшим коронавирусом, рассказала в интервью «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
Психологические последствия пандемии частично удалось преодолеть, но нужно продолжать работу по помощи людям, переболевшим коронавирусом, рассказала в интервью «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
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