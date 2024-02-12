Приключения кота Твикса, или новая российская идеология

Путин навстречу Попперу В своей известной книге «Открытое общество и его враги» (1945), которую британский философ Карл Поппер (1902-1994) писал во время Второй мировой войны в Новой Зеландии и которая посвящена истокам и концепциям тоталитарного управления обществом — от Платона до Маркса — есть такое замечание: «Свобода сама себя упраздняет, если она не ограничена.