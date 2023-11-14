Fashion-карьера: 5 актуальных профессий в мире моды

Fashion-карьера: 5 актуальных профессий в мире модыРабота в модной сфере не ограничивается должностью дизайнера в бренде или редактора в глянце, как считается в обществе, воспитанном на фильме «Дьявол носит PRADA».
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