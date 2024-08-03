Обрешетка крыши: что такое, зачем нужна, устройство

Обрешетка — важный этап кровельных работ, к которому стоит подойти серьезно. Разбираемся вместе с экспертами, что это такое, как она выглядит и сколько стоит Какие материалы подобрать для обрешетки крыши и как грамотно рассчитать стоимость.
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