Обрешетка крыши: что такое, зачем нужна, устройство

Обрешетка — важный этап кровельных работ, к которому стоит подойти серьезно. Разбираемся вместе с экспертами, что это такое, как она выглядит и сколько стоит Какие материалы подобрать для обрешетки крыши и как грамотно рассчитать стоимость.