Шесть последних чемпионов не доходили до финала на следующий сезон после титула

«Бостону» вылетел на стадии полуфинала Восточной конференции. Это уже шестой чемпион подряд, который не доходит до стадии финала на следующий год после завоевания титула.
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