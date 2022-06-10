Джо Байден виступає на відкритті саміту Америк у Лос-Анджелесі, 9 червня 2022 року Байден закликав бізнес-лідерів підтримати план партнерства США та Латинської Америки Президент взяв участь у кількох заходах у рамках саміту Америк у Лос-Анджелесі Президент Джо Байден закликав у четвер керівників найбільших американських корпорацій підтримати його план екологічно безпечного економічного партнерства з Латинською […] Сообщение Байден закликав бізнес-лідерів підтримати план партнерства США та Латинської Америки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.