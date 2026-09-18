В Волгоградской области на выборах выступил народный хор

В одном из российских регионов на избирательном участке выступил народный хор. В ходе первого дня выборов в Семеновке Волгоградской области УИК №1916 посетили участницы Народного хора «Селяночка», сообщила администрация Камышинского района.
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