Скончался глава Верховного суда России Лебедев

Сегодня в РФ скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему был 81 год. Об этом сообщают сразу несколько крупных источников со ссылкой на источники в Верховном суде Сообщается, что обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, он будет ВРИО главы ВС РФ до назначения нового главы.
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