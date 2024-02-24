Скончался глава Верховного суда России Лебедев

Сегодня в РФ скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему был 81 год. Об этом сообщают сразу несколько крупных источников со ссылкой на источники в Верховном суде Сообщается, что обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, он будет ВРИО главы ВС РФ до назначения нового главы.