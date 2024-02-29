Ван-кусь: «Предсмертный список зомби» — комедия о борьбе с выгоранием при помощи конца света

Что хуже: зомби-апокалипсис или многолетнее выгорание на работе? Комедия по мотивам манги Харо Асо («Алиса в пограничье») от молодой студии BUG FILMS может стать отдушиной для всех узников офиса и бесконечных дедлайнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии