Врач-диетолог Королева: пользу рыбьего жира можно проверить по запаху капсул

Рыбий жир используется в качестве добавки и источника необходимых организму полиненасыщенных кислот. Однако не все виды этой добавки на самом деле полезны для здоровья – они различаются по коэффициенту TOTOX.
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