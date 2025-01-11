🦩В этом году выйдет новое издание Красной книги Крыма По информации Главы республики Сергея Аксёнова, сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных.
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🦩В этом году выйдет новое издание Красной книги Крыма По информации Главы республики Сергея Аксёнова, сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных.