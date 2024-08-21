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Слово натовца – не кремень: в Киеве до сих пор ждут обещанного в Вашингтоне ПВО

Слово натовца – не кремень: в Киеве до сих пор ждут обещанного в Вашингтоне ПВО

Недавние жесткие спичи Владимира Зеленского, жестко раскритиковавшего «западных союзников», в частности, США, Великобритании и Францию за замедление поставок обещанной военной помощи, похоже, находят свое подтверждение.

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