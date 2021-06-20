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Сбитая на Митрофаньевском женщина находится в реанимации с переломом черепа

Петербурженка переходила дорогу, когда ее снес на высокой скорости разогнавшийся автомобиль.В субботу, 19 июня, владелец красной иномарки сбил женщину на пешеходном переходе на пересечении улицы Малой Митрофаньевской и Митрофаньевского шоссе.

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