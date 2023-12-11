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«Изначально безопасный»: Китай возродил ядерную энергетику первым в мире реактором четвертого поколения

«Изначально безопасный»: Китай возродил ядерную энергетику первым в мире реактором четвертого поколения

Коммерциализация новых технологий – самый быстрый способ их разработки и внедрения. На этой неделе Китай запустил первый в мире ядерный реактор четвертого поколения, чем придал огромный импульс всей отрасли.

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