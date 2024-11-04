Президент Украины Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах.
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