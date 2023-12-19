Женская мобилизация: уничтожение генофонда или блеф для ужесточения мужского призыва?

Украинские женщины-депутаты щупают дно на предмет женской мобилизации. Парламентарий Инна Совсун из «Голоса» так открыто и заявила, что и до мобилизации женщин Украина может дойти, если это будет нужно для обороны.
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