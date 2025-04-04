Россия выбрала путь гуманизма: бойцам ВСУ под Курском предложили сдаться

КУРСК, 4 апреля, ФедералПресс. Российская сторона, по словам военного блогера и добровольца бригады «Эспаньола» Алексея Живова, демонстрирует гуманизм и стремление к мирному урегулированию конфликта, предлагая украинским военнослужащим под Курском возможность сдаться.
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