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Подписан контракт о размещении в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС

Подписан контракт о размещении в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС

Контракт о размещении наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле подписала «дочка» Роскосмоса «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Боливарианское агентство по космической деятельности, 15 декабря передает ТАСС.

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