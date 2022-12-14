Подписан контракт о размещении в Венесуэле наземной станции ГЛОНАСС

Контракт о размещении наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле подписала «дочка» Роскосмоса «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Боливарианское агентство по космической деятельности, 15 декабря передает ТАСС.
Контракт о размещении наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле подписала «дочка» Роскосмоса «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Боливарианское агентство по космической деятельности, 15 декабря передает ТАСС.
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