На охрану 6 корпусов Калужской областной больница потратят почти 12 млн руб

На сайте госзакупок появился контракт на оказание услуг по охране 6 корпусов Калужской областной больницы, включая перинатальный центр, за год на эти цели потратят почти 12 миллионов рублейНа сайте госзакупок появился контракт на оказание услуг по охране 6 корпусов Калужской областной больницы, включая перинатальный центр, за год на эти цели потратят почти 12 миллионов рублей.