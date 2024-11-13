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Калужские новости

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На охрану 6 корпусов Калужской областной больница потратят почти 12 млн руб

На охрану 6 корпусов Калужской областной больница потратят почти 12 млн руб

На сайте госзакупок появился контракт на оказание услуг по охране 6 корпусов Калужской областной больницы, включая перинатальный центр, за год на эти цели потратят почти 12 миллионов рублейНа сайте госзакупок появился контракт на оказание услуг по охране 6 корпусов Калужской областной больницы, включая перинатальный центр, за год на эти цели потратят почти 12 миллионов рублей.

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