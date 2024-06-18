Был представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

Здание будет являться ответвленным блоком училищного дома А. С. Пушкина Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания школьного спортивного зала в Петроградском районе, передает Piter.