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Петербургский дневник

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Был представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

Был представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

Здание будет являться ответвленным блоком училищного дома А. С. Пушкина Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания школьного спортивного зала в Петроградском районе, передает Piter.

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