Был представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

Здание будет являться ответвленным блоком училищного дома А. С. Пушкина Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания школьного спортивного зала в Петроградском районе, передает Piter.
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