Команда Калужской области заняла 1 место чемпионата ЦФО по плаванию

В командном зачете чемпионата ЦФО по плаванию пловцы Калужской области заняли первое место. Как сообщил Глава Минспорта региона Олег Сердюков, в спортшколе "Олимп" в Обнинске за 4 дня чемпионата и первенства ЦФО по плаванию команда наших спортсменов завоевала 44 медали.