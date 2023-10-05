На Сахалине задержали 57-летнего местного жителя за сотрудничество со спецслужбами Украины

Ему грозит до восьми лет тюрьмыВ пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Сахалинской области сообщили, что 57-летний житель Южно-Сахалинска был задержан и заключен под стражу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии