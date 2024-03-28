Ученые предупредили об опасности недосыпа для гипертоников

Открытие сделали ученые из США. Недосып может повышать кровяное давление. Об этом предупредили ученые из США, которые провели исследования, отчет представлен на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, передает UfaTime.
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