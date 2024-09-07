Ethereum Foundation хранит в основном кошельке сумму в $650 млн

Фонд Ethereum, поддерживающий развитие одноименного блокчейна, столкнулся с финансовыми трудностями. Согласно последним данным, резервы некоммерческой организации значительно сократились по сравнению с 2022 годом.
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