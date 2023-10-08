Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Колесников
    Да, скорее всего, Израиль уничтожит Хамас, отжав у него территорию. Для этого он последнего и спровоциоравал.Эксперт Чупрыгин ...
  • Андрей
    самый страшный нацизм-жидовскийОставить 2 млн. ч...
  • Андрей
    Вечная память нашему Герою!Путин присвоил ря...

А таки шо там у евреев?

  Ну  что,    появился    новый  мем   -  а  шо там  у    жидов евреев?"А шо  там  у  хохлов?"  это  классика,      гражданин  Ашот  Амуармян    всем   тоже    хорошо     известен,  а  сегодня      поговорим  о том,    а  шо  там     у    евреев?  Пока    просто  мысли  вслух,    потому  что  анализировать    нечего   -  даже   неизвестно,    начали ли   уже    евреи   наземную  операцию  в  Газе,  или  нет:  одни  пишут,    шо  таки  да,  уже    зашли  в  некоторые  районы,  другие  -  шо   таки  нет,  ещё только  готовятся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх