Русские правила Бывшему прокурору, а и экс-главе Лахденпохьи Олегу Болгову предъявлено обвинение в присвоении аж 4 новых квартир для переселенцев из аварийного жилья.
4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии
Комментарии
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Николай Аленов
Наверняка бывший член партии Единая Россия!
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14 час.
Андрей
Ну и ЧЁ? А может этот человек боролся с коррупцией у себя в регионе? А мафия, его победила? Вы, читатели, на все 100 уверены в правдивости данной статьи? Почему в следкоме нет инфаркт об данном деле? Уважаемые читатели интернета! Прошу вас. Не верьте всему, что печатается сегодня в интернете. Проверяйте информацию! Это как с деньгами через телефон, когда люди переводят свои кровные не весть кому...
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12 час.
Виктор Онегин
По его делам надо судить ,а не по квартирам.А про дела что то молчёк.
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11 час.
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