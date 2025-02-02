4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии

Андрей

Ну и ЧЁ? А может этот человек боролся с коррупцией у себя в регионе? А мафия, его победила? Вы, читатели, на все 100 уверены в правдивости данной статьи? Почему в следкоме нет инфаркт об данном деле? Уважаемые читатели интернета! Прошу вас. Не верьте всему, что печатается сегодня в интернете. Проверяйте информацию! Это как с деньгами через телефон, когда люди переводят свои кровные не весть кому...