Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Ну, будем откровенны, что ВСЯ советская экономика базировалась на царско-российской экономике! И давайте начнем с жел...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Насчет помощи врагам России с моей стороны - подробнее можно? А то как-то интересно получается, если правду про самый...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Почему только для Андрея? Я тоже ничего не понял из бреда некоего Астона!Вот это поворот —...

4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии

4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии

Русские правила Бывшему прокурору, а и экс-главе Лахденпохьи Олегу Болгову предъявлено обвинение в присвоении аж 4 новых квартир для переселенцев из аварийного жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Аленов
Наверняка бывший член партии Единая Россия!
Ответить
14 час.
Андрей
Ну и ЧЁ? А может этот человек боролся с коррупцией у себя в регионе? А мафия, его победила? Вы, читатели, на все 100 уверены в правдивости данной статьи?  Почему в следкоме нет инфаркт об данном деле? Уважаемые читатели интернета! Прошу вас. Не верьте всему, что печатается  сегодня в интернете. Проверяйте информацию! Это как с деньгами через телефон, когда люди переводят свои кровные не весть кому...
Ответить
12 час.
Виктор Онегин
По его делам надо судить ,а не по квартирам.А про дела что то молчёк.
Ответить
11 час.
наверх