«Аталанта» вышла в 1/4 финала Кубка Италии благодаря голу и пасу Миранчука

«Аталанта» со счетом 3:1 победила «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Среди прочего, выйти в четвертьфинал команде из Бергамо удалось благодаря голу и результативному пасу россиянина Алексея Миранчука.
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