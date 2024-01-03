«Аталанта» вышла в 1/4 финала Кубка Италии благодаря голу и пасу Миранчука

«Аталанта» со счетом 3:1 победила «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Среди прочего, выйти в четвертьфинал команде из Бергамо удалось благодаря голу и результативному пасу россиянина Алексея Миранчука.