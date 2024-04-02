Не тот случай, сами они на волоске висят, вокруг-враги, если с РФ разосрутся - лучше не станет, торговые и прочие многовековые отношения разорвут, а предложить им европейцам особо нечего, пашиняны под дудку Сороса пляшут, подставят народ.

ИИ

Иван Иваныч

Преклоняться нужно не перед продажным Западом, а перед такими представителями Армянского народа, как Карен Енгибарян, который оказался рядом с Крокус Сити во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса. Он отдал свою куртку пострадавшему на улице, спасая людей надышался газом и подхватил сильную простуду, скончался в больнице. Карену было 35 лет. Царствия Небесного, пусть врата Рая откроются для тебя, Карен.