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Аргументы и Факты

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Захарова удивилась преклонению армянских властей перед порядками Евросоюза

Захарова удивилась преклонению армянских властей перед порядками Евросоюза

Преклонение армянских властей перед ценностями Евросоюза вызывает удивление, учитывая древнейшую культуру самой Армении.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Хотят получить такую же халяву, как украина, да, и зарплата дополнительная. Гадь России, деньги капают.
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16 час.
Иван Иваныч
Не тот случай, сами они на волоске висят, вокруг-враги, если с РФ разосрутся - лучше не станет, торговые и прочие многовековые отношения разорвут, а предложить им европейцам особо нечего, пашиняны под дудку Сороса пляшут, подставят народ.
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13 час.
ИИ
Иван Иваныч
Преклоняться нужно не перед продажным Западом, а перед такими представителями Армянского народа, как Карен Енгибарян, который оказался рядом с Крокус Сити  во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса. Он  отдал свою куртку пострадавшему на улице, спасая людей надышался газом и подхватил сильную простуду, скончался в больнице. Карену было 35 лет. Царствия Небесного, пусть врата Рая откроются для тебя, Карен.
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12 час.

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