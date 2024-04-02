Преклонение армянских властей перед ценностями Евросоюза вызывает удивление, учитывая древнейшую культуру самой Армении.
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед порядками Евросоюза
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Хотят получить такую же халяву, как украина, да, и зарплата дополнительная. Гадь России, деньги капают.
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16 час.
Иван Иваныч
Не тот случай, сами они на волоске висят, вокруг-враги, если с РФ разосрутся - лучше не станет, торговые и прочие многовековые отношения разорвут, а предложить им европейцам особо нечего, пашиняны под дудку Сороса пляшут, подставят народ.
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13 час.
ИИ
Иван Иваныч
Преклоняться нужно не перед продажным Западом, а перед такими представителями Армянского народа, как Карен Енгибарян, который оказался рядом с Крокус Сити во время теракта и помогал спасать людей из здания концертного комплекса. Он отдал свою куртку пострадавшему на улице, спасая людей надышался газом и подхватил сильную простуду, скончался в больнице. Карену было 35 лет. Царствия Небесного, пусть врата Рая откроются для тебя, Карен.
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12 час.
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