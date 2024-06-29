Полноприводная новинка от Geely уже продается в России

В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Geely Atlas. Автомобиль предлагается в трех комплектациях и оснащен 200-сильным двигателем, сочетающимся с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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