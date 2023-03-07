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Вратарь «Горняка» Галкин о победе в серии с «Югрой»: «Для ВХЛ это как СКА для КХЛ. Тем важнее эти 242 «спасения»

Вратарь «Горняка» Владимир Галкин назвал «Югру» аналогом СКА в ВХЛ.  – Владимир, примите поздравления с удивительным результатом – «Горняк» с 16-го «посева» остановил лидера (счет серии 4-2), а вы отразили 242 броска из 252! – Спасибо, это действительно большой успех «Горняка-УГМК».

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