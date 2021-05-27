Теннисистка Веснина не смогла вылететь на "Ролан Гаррос"

instagram.com/vesnushka86/[/i]Rambler-почта Mail.ru Yandex Gmail Отправить письмоСкопировать ссылкуРоссийская теннисистка Елена Веснина рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней перед вылетом в Париж, где пройдет »Ролан Гаррос».