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Теннисистка Веснина не смогла вылететь на "Ролан Гаррос"

instagram.com/vesnushka86/[/i]Rambler-почта Mail.ru Yandex Gmail Отправить письмоСкопировать ссылкуРоссийская теннисистка Елена Веснина рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней перед вылетом в Париж, где пройдет »Ролан Гаррос».

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