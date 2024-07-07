Депутат Рады Безуглая призвала руководство Воздушных сил Украины уйти в отставку

Марьяна Безуглая, заместитель главы комитета Верховной рады Украины по обороне и безопасности, обвинила руководство украинских Воздушных сил Вооруженных сил за провалы в обороне страны и призвала генералов уйти в отставку.
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