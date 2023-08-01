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Мо Фара завершит карьеру после Лондонского полумарафона

Лондонский полумарафон The Big Half пройдет 3 сентября. Фара трижды становился победителем этого забега.

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