Хронология выборов 2024 года на юге и Кавказе от «ФедералПресс»: часть 1

В 2024 году ЮФО и СКФО в сумме являются лидерами России по количеству проходящих здесь кампаний. Будут выбраны главы Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ингушетии и Крыма, а также региональные парламенты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской области, Крыма и Севастополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии