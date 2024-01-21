Хронология выборов 2024 года на юге и Кавказе от «ФедералПресс»: часть 1

В 2024 году ЮФО и СКФО в сумме являются лидерами России по количеству проходящих здесь кампаний. Будут выбраны главы Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ингушетии и Крыма, а также региональные парламенты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской области, Крыма и Севастополя.